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Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı.

KÜTAHYA 30.07.2021, 12:26
Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, yaklaşık 6 yıldır Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vazifesinde bulunan Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları çerçevesinde görevden alındı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinin bağlı olduğu belirtildi.
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