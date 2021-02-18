Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın, vizyon projeleri arasında yer alan Vadi Kütahya projesi hayata geçiriliyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereğince 75. Yıl Mahallesi’nde yer alan 372 bin metrekarelik alan 20 yıllığına kiralandı.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan ve Kütahya’nın doğu bölgesinin cazibesini artıracak olan Vadi Kütahya Projesi için ilk adım atıldı. 75. Yıl Mahallesi’nde halk arasında eski cephanelik olarak bilinen yaklaşık 372 bin metrekarelik alanda projelendirilecek olan Vadi Kütahya Projesiyle, şehrin doğu bölgesinin cazibesi artacak.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile bir araya gelerek, proje için kullanılacak 372 bin metrekarelik alanın, 20 yıllığına kiralanmasını içeren protokolü imzaladı.

75. Yıl Mahallesi ve Kütahya’nın doğu bölgesinin cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak olan Vadi Kütahya projesi içerisinde, 2 adet büfe, 10 adet yöresel ürünlerin satışının yapılacağı dükkanlar, çocuk oyun alanları, kır lokantası, kır kahvesi, ibadethane, macera parkı, otopark, yürüyüş yolları, mesire alanı yer alacak.