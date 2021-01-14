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Uzaktan eğitim süreci araştırma çalışması
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezince uzaktan eğitim sürecine dair öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla araştırma çalışması gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 14.01.2021, 11:41
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Kütahya Bilim ve Sanat Merkezince uzaktan eğitim sürecine dair öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla araştırma çalışması gerçekleştirildi.
Okul Müdürü Oktay Yıldırım, araştırmayı gerçekleştiren Akın Sarp Kırış ile Danışman Öğretmeni Sevgi Alan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ederek gerçekleştirdikleri çalışma hakkında bilgi sundular.Verilen bilgiye göre, uzaktan eğitim sürecine dair öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma çalışmasına Kütahya ili Merkez ilçede görev yapan 153 öğretmen katıldı. Çalışmada veri toplama aracı olarak internet ortamında hazırlanmış, açık uçlu soruların da yer aldığı anket kullanıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve görüşleri belirlendi.
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