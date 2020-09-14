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Uyuşturucu temin etmek için geldi, yakalandı

H.E. KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

KÜTAHYA 14.09.2020, 10:39
Uyuşturucu temin etmek için geldi, yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, düzenlenen operasyonda Kütahya’dan ilçeye uyuşturucu madde temin etmek için geldiği iddia edilen kişinin üzerinden 7 gram esrar ve bunu içmek için kullandığı düzenek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu temin etmeye gelen H.E. isimli zanlının çevre yolu üzerinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçeye 16 plakalı otomobili ile giriş yapmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Şüpheli H.E.’nin üzerinden 7 gram esrar ve bunu içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.

Bu arada, ehliyeti olmayan zanlı H.E.’ye 4 bin 900 TL trafik cezası uygulandı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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