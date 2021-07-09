Üretim işçilerine bilgilendirme eğitimi

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Gediz İşletme Şefliği tarafından ormanların oluşturulması ve gençleştirilmesi, ağaçlandırma çalışmaları ve ormanların korunması, ağaç kesimi ve ulaştırma da dahil olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerinde görev alan üretim işçileri ve şeflik personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim verildi.

Üretim işçilerinin ve personelin maruz kalabileceği muhtemel risk ve tehlikeleri azaltmaya yönelik yapılan bilgilendirme eğitimi Gediz Orman İşletme Şefi Osman Mozka tarafından verildi. Eğitimde, kişisel koruyucu donanım malzemelerinin önemi, araç ve makinelerin tekniğe uygun kullanılması, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması konuları üzerinde duruldu. Üretim aşamalarında yapılması gerekenler ile özellikle ağaç boylamasında dikkat edilecek hususlar konularının da anlatıldığı bilgilendirme eğitiminin üretim konusunda kaliteli emval elde edilmesi, üretim kayıplarının ortadan kaldırılması ve iş kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.