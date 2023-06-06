Üreten kadınlardan sergi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zığra Mahallesi İğne Oyası kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Zığra Mahallesi İğne Oyası kursiyerleri, kendi el emekleri ve göz nurlarıyla hazırladıkları ürünleri, Zığra Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi’nde sergiledi. Serginin açılışını MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geleneksel el sanatları örneklerinin yer aldığı sergiyi gezerek ürünleri tek tek inceledi.

El emeği göz nuru ürünleri üreterek hayatın her aşamasında yer alan kadınları tebrik eden Başkan Işık, kendisi için hazırlanan hediyeleri kabul ederek kursta başarılı olan kursiyerlere belgelerini takdim etti.

Üretilen ürünlerin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Işık, bu tür kursları diğer mahallelerimizde ve şehrin genelinde yaygınlaştıracaklarını ifade etti.