Üniversitelerin yeni yıldaki ödenekleri kabul edildi

Kütahya’daki üniversitelerin 2023 yılı ödenekleri belli oldu.

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) 874 milyon 260 bin TL, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (KSBÜ) de 347 milyon 221 bin TL olarak kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Kütahya’mıza hayırlı, uğurlu olsun. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.