Umre yolcuları dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı

Kütahya’dan, özel bir şirketin organizasyonuyla kutsal topraklara giden umreciler, dua ve gözyaşları ile uğurlandı.

Yunus Emre Mahallesi Şelale Camii önünde düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından, kafile başkanı olarak umrecilerle birlikte giden emekli din görevlisi Ali Uygun, yolculuğun çok kutsal olduğunu, bu çıkılan kutlu yolda her şeyden önce sabırlı ve hoşgörülü olunması gerektiğini ifade etti.

Uygun, umrecilerin, direkt Kütahya Zafer Havaalanı’ndan gidip-geleceğini ifade etti.

Konuşmanın ardından, umreciler, yakınları ile helalleşerek dua ve gözyaşları ile mukaddes beldelere uğurlandı.