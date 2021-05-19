banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!

Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ana paydaşlarından olduğu Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresinin 20-22 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

KÜTAHYA 19.05.2021, 12:26
Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ana paydaşlarından olduğu Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresinin 20-22 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

20-22 Mayıs tarihlerinde Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneğinin öncülüğünde, 9 yerli ve yabancı üniversite, TOBB, TİM, TÜSİAD, DEİK, YASED, Dünya Gümrük Örgütü, OECD, KPMG, EY ve birçok ekonomik STK ile sponsorun destek verdiği kongrede ‘Salgın ve Sonrası Dünya Ticareti’ üzerine görüşler yaklaşık 70 tebliğ ile tartışılacak.

Kongre başkanlığını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin öğretim üyesi ve Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü olan Prof. Dr. Ersan Öz’ün yapacağı kongrede Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da kapanış oturumunda konuşma yapacak.
Yorumlar (0)
22°
açık