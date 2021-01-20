Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi düzenlenecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın onursal kurul üyesi, Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz’ün Kongre Başkanı olacağı Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Ticaret Müfettişleri Derneğinin himayelerinde I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi düzenleneceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Ticaret Müfettişleri Derneği ile ortaklaşa düzenleyeceği ve 20-22 Mayıs tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek kongrede Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a onursal kurul üyeliği, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz’e de kongre başkanlığı daveti gönderildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin de destek verdiği kongrede küresel salgın sonrası yenidünya ticareti tartışılacak.

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden katılımın gerçekleşeceği kongrede dış ticaret, gümrük, vergi, hukuk, finans gibi konularda tebliğler çevrim içi olarak kabul edilecek. Katılımcılar kongreye ilişkin ayrıntıları www.gumrukticaretkongresi.org adresinden öğrenebilecek.