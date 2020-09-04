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"Ulu Camii, en kısa sürede cemaatiyle buluşacak"
AK PARTİ KÜTAHYA İL BAŞKANI SEBAHATTİN CEYHUN, RESTORASYON ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞI TARİHİ ULU CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
KÜTAHYA 04.09.2020, 11:44
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, restorasyon çalışmalarının başladığı tarihi Ulu Camii’nde incelemelerde bulundu.
"Kültürel mirasımızın korunması ve ihyası için çok çalışacak kadim memleketimiz için koşturacağız" diyen Başkan Ceyhun, "Geçen hafta yaptığımız bakanlık ziyaretlerinde özel önem verdiğimiz, Restorasyon yapılmak üzere bakıma alınan Kütahya’mızın en önemli ve en güzel değerlerinden olan tarihi Ulu Camii’mizde incelemelerde bulunduk.Camimizi en kısa zamanda hemşehrilerimiz ile buluşturacağız inşallah. Kültürel mirasımızın korunması ve ihyası için çok çalışacak kadim memleketimiz için koşturacağız" ifadelerini kullandı.
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