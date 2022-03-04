Ulaşımda web dolum dönemi başladı

Akıllı şehir uygulamaları kapsamında yine Kütahya’ya bir ilki yaşatan Kütahya Belediyesi, Kart 43 mobil uygulaması ve web dolum sistemini tanıttı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yeni uygulamanın Kütahya’ya hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen Kart 43 mobil uygulama ve web dolum tanıtımında açılış konuşmasını yapan Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Kutlu, Kart 43 Mobil uygulaması ve web dolum sisteminin, büyükşehirlerden sonra 26 ilde bu sistemin uygulandığını ifade etti. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kutlu, “En kapsamlı uygulama Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

"Bu hizmet, ilk kez uygulanıyor"

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bir ilki daha Kütahyalı hemşehrileri ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında yeni bir hizmeti daha tanıttıklarını ifade eden Başkan Işık, “web üzerinden ulaşım kartlarının doldurulması, kredi imkanından yararlanılması, bileti bittiğinde yolda kalma devrinin sona erdirilmesi amacıyla, özellikle sosyal medya ve iletişim araçlarına alışık olan gençlerimizin daha çok kullanacağı bir sistemi Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetlerinde uygulamaya koyuyoruz. Bugün itibariyle artık gençlerimiz ve hemşehrilerimiz oturdukları yerden biniş kartlarını çok rahatlıkla doldurup kredi kullanarak ya da kendi hesabından otobüste kullandıkları biniş kartlarını doldurarak, bu hizmetten yararlanabilecekler. Türkiye’de bu kapsamda hizmet verilen birkaç ilden birisi haline geldik. Bu şehirde, bu hizmet, ilk kez uygulanıyor. Bugüne kadar yoğun mesai harcayan Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz, ilgili başkan yardımcımız ve personelimiz başta olmak üzere, otobüsçüler kooperatifi, oda başkanı ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarından ‘Kütahya Kart 43’ mobil uygulaması indirilerek sisteme erişilebiliyor. Kart 43 Mobil Uygulamasında; hat ve durak sorgulama, nasıl giderim, otobüsüm nerede, hat hareket saatleri, kart bayileri, bakiye yükleme, bakiye sorgulama, QR bilet, NFC temassız bilet alma, akıllı durak gibi menülerden özellikler yer alıyor.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli Kart 43 sorumlusu Büşra Körkuyu, yapılan açılış konuşmalarının ardından web dolum sistemi sunumu gerçekleştirerek, uygulama hakkında detaylı bilgiler verdi.