Ulaşımda kalite artıyor

Kütahya İl Özel İdaresi, 2020 yılı programı kapsamında köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar sayesinde köy yollarındaki ulaşım konforunun artması sağlanmış olacak.

Yapımı devam eden çalışmalar neticesinde; 5.9 kilometre uzunluğundaki Çavdarhisar’ın Hacımahmut -Gökağaç köylerinin yolu Kütahya İl Özel İdaresi imkanları ile sıcak asfalt olarak tamamlanarak hizmete sunurldu.

Domaniç’in Çokköy yolu 3 kilometre uzunluğunda Kütahya İl Özel İdaresi imkanları ile sıcak asfalt olarak tamamlandı ve hizmete girdi. Domaniç ilçesinde tamamlanan bir başka yol da Güney Böçen köy yolu oldu. 6.35 kilometresi uzunluğundaki yol, Kütahya İl Özel İdaresi, KÖYDES, Toplum Refahı kaynaklarından yararlanılarak sıcak asfaltla kaplandı.

Tavşanlı ilçesi Yörgüç-Bozbelen köyleri arası 4.5 kilometrelik yol sıcak asfalt olarak Kütahya İl Özel İdaresi imkanları ile tamamlanırken, Simav ilçesi Kuşu Beldesi-Pazarlar arası 4.25 kilometrelik yol KÖYDES imkanları ile sıcak asfalt olarak tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.