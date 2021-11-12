Uğurlugüme’ye köy konağı

Şaphane’nin Uğurlugüme Köyü’nde Kütahya İl Özel İdaresi destekleriyle yenilenen köy konağı, Vali Ali Çelik’in katıldığı törenle hizmete girdi.

Köy konağının muhtarlık hizmet binası olarak kullanılacağını ve köyün gençlerine de hizmet vereceğini belirten Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Kendisine iletilen taleplerin devletin imkanları dahilinde çözüme kavuşturulması için gereken desteğin verileceğini söyleyen Vali Çelik, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.