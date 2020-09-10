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U20 Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ile döndüler

U20 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDAN MADALYA İLE DÖNDÜLER

KÜTAHYA 10.09.2020, 11:01
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U20 Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ile döndüler

Kütahya Valisi Ali Çelik, U20 Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e girerek Kütahya’ya gurur yaşatan sporcuları kabul etti.

İstanbul’da düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında 2.11 cm atlayarak Türkiye Şampiyonu olan Orhan Baştürk, 14,74’lük derecesiyle 3 adım atlama branşı ile uzun atlamada Türkiye ikincisi olan Ali Çolak, gülle atma branşı Türkiye üçüncüsü Melih Gökalp, Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaret etti.

Ziyarette; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, antrenörler Kenan Özcan ile İhsan Alptekin hazır bulundu.

Sporcuları tebrik ederek elde edilen derecelerden duyduğu mutluluğu paylaşan Vali Ali Çelik, “Geleceğiniz parlak. Hedefiniz olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak olmalı. Sporun yaygınlaşması, sporcularımız ve sürdürülebilirlik için elimden geleni yapmaya hazırım” dedi.

Vali Çelik, 12- 13 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan U20 Balkan Şampiyonası’nda Kütahya’yı temsil edecek olan Türkiye şampiyonu Orhan Baştürk ile Türkiye ikincisi Ali Çolak’a başarılar diledi.

Sporcular, Vali Çelik’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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