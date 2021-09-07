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TÜSOYAD Genel Başkanı Nazlı’dan ‘doğalgaz abonelerine psikolojik baskı’ iddiası

Tüketici Sorunları Yardım Derneği (TÜSOYAD) Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, kentte doğalgaz abonelerine psikolojik baskı uygulandığını iddia ederek, duruma tepki gösterdi.

KÜTAHYA 07.09.2021, 23:09
TÜSOYAD Genel Başkanı Nazlı’dan ‘doğalgaz abonelerine psikolojik baskı’ iddiası

Tüketici Sorunları Yardım Derneği (TÜSOYAD) Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, kentte doğalgaz abonelerine psikolojik baskı uygulandığını iddia ederek, duruma tepki gösterdi.


Çinigaz’ı eleştiren TÜSOYAD Genel Başkanı Nazlı, firmanın 29 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan yönetmelikle tüketiciyi ek fatura ödemeye zorunlu bıraktığını söyledi. Duruma sessiz kalınmamasını isteyen Nazlı, “Vatandaşlara yapılan bu eziyetlere daha ne kadar Kütahya olarak sessiz kalınacak acaba? Çinigaz ilimizde kartlı saatleri faturalıya geçirmek için olsun, usulsüz kullanımı gerekçe göstermekte olsun, halka gaz yüklemesi için usulsüz olarak gaz yükleme bedeli olsun, Çinigaz’ın keyfi uygulamalarına sessiz kalınmasına, dernek olarak her türlü haksızlıklara karşı olduğumuzu ve bu hususta Kütahya olarak tüm yetkililerin siyaseti bir kenara bırakıp el birliği ile bu sorunu çözmek zorunda olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Kış ayının yaklaştığı şu aylarda halka daha da çok psikolojik baskıya maruz bırakacağına önümüzdeki günlerde hep beraber şahit olacağız. Tüketiciler olarak bu tür haksız uygulamalardan geri adım atılması için sonuna kadar mücadele etmeye çalışacağımızı ve duyarlı vatandaşlar olarak tepkimizi hep beraber ortaya koymaya, sesimizi daha fazla çıkarmak için halkımızı tepkisini ortaya koymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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