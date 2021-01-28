TÜSOYAD Başkanı Nazlı’dan fiyatlarda oynama yapan marketlere tepki

Kütahya’da, Tüketici Sorunları Yardım Derneği (TÜSOYAD) Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, fiyatlarda oynama yapan marketlere tepki göstererek, "Geçen sene döviz yükseltisi gerekçe idi, peki şimdilerde ki gerekçenizin ne olduğunu açıklayın" dedi.

TÜSOYAD Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, Türkiye’de keyfi olarak ve bazı girdileri bahane edip kafalarına göre fiyatlarda oynama yapan marketlerin bu tutumlarını engellemesi açısından Türkiye genelinde boykot çağrısı yaptı. Nazlı, “Halkın alım gücünü göz önünde bulundurmadan ve dövizi bahane edip fiyatları yükseltenlere sormak lazım. Geçen sene döviz yükseltisi gerekçe idi, peki şimdilerde ki gerekçenizin ne olduğunu açıklayın. Tüketici Sorunları Yardım Derneği olarak tüm Türkiye’de mecbur kalmadığımız ve ihtiyaçlarımız haricinde marketlerden alış veriş yapmayalım. Tüketicimizi marketleri boykota davet ediyoruz. Asgari ücretle geçinen halkı hiçe sayanları bizlerinde cezalandırması için bizlerinde her duyarlı vatandaş gibi tepkimizi ortaya koyalım” dedi.