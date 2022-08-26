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Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık Kütahya Belediyesi’nde
Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret etti.
KÜTAHYA 26.08.2022, 19:13
Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı ziyaret eden Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, birlik çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birliğe çalışmalarında başarılar diledi.
Birlik Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ziyaret anısı olarak, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık adına hazırlanan plaketi Başkan Vekili Damcı’ya verdi.
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