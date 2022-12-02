Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı katip üyesi İshak Gazel, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde gerçeğin mutlaka ortaya çıkartılacağını ifade etti.

Galip Aykaç tarafından yapılan açıklamaları kınadığını belirten Gazel, "Türkiye’de belirli bir sektörde hâkim konumda bulunmak veya yüksek miktarlarda sermaye sahibi olmak kimseye, kendisini ayrıcalıklı bir pozisyonda konumlandırarak başkalarına tepeden bakan bir yaklaşımla hakaret etme veya onları tehdit etme salahiyeti vermez. Bu anlamda bahsi geçen kişinin basın mensuplarımıza, oda başkanlarımıza, yerel yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, siyasi partilerimize ve onların çok kıymetli genel başkanlarına seviyeden yoksun bir üslupla hakaret etmesi, en hafif tabiriyle, had bilmezliktir. Ayrıca söz konusu hakaretlerin, temeli çürük bir özgüven üzerinden üstü kapalı tehditleri bünyesinde barındırması, icra edilen hadsizliğin vahametini artırmaktadır. Diğer taraftan temsilcisi olduğu market zincirine yönelik ciddi iddialara somut, müdellel ve muknî şekilde cevaplar vermek yerine iddia sahiplerine seviyesizce hakaret etmek, söz konusu zincir hakkındaki iddiaların doğru olduğu yönünde, ne yazık ki, kuvvetli bir karine teşkil etmektedir. Kimse unutmasın ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığı mutlaka ortaya çıkarılacak ve gerçekliğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında gereken tüm yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye, milletin ve devletin aleyhine iş tutmayı adet edinmesine rağmen kendisini bu ülkenin temel taşı zanneden ve millet ile devletin temsilcilerine küstahça meydan okuyanlarla ilk defa karşılaşmamaktadır. Kendisini, şehitlerin ve gazilerin emaneti olan güzel ülkemizin temel taşı zannedip, bu taşın yerinden oynatılmasına kimsenin gücünün yetmeyeceğini ima edenler bilmelidir ki; devletimiz ve hükümetimiz, milletimizin iş birliğiyle, kendisine hukuk kurallarının tanıdığının ötesinde güç atfetmeye kalkan askeri ve bürokratik vesayet odaklarına bugüne kadar geçit vermemiştir. Bugünden sonra, benzer cüret sergilemeye teşebbüs eden sermaye odaklı vesayet güçlerine de şüphesiz geçit verilmeyecektir" diye konuştu.