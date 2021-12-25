"Türkiye Çocukları Çocuk Korosu"ndan Simav’da konser

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ‘Arkadaşım olur musun’ projesi kapsamında Türkiye Çocukları Çocuk Korosu tarafından konser verildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Çorlu Gülden Kaya Sanat Derneği tarafından yürütülen ‘Arkadaşım Olur musun’ projesi kapsamındaki Türkiye Çocukları Çocuk Korosuna, Simav Şehit Ali Yılmaz Ortaokulu ev sahipliği yaptı.

Nurgül Demir, Murat Şahintürk ve Gülden Kaya yönetimindeki Çorlu Gülden Kaya Sanat Derneği Korosu ile Uşak Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Korosu, izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Proje Koordinatörü Hasan Kaya, tüm çocukların el ele, gönül gönüle tertemiz bir dünya inşa edebilmeleri için bir tuğla da kendilerinin koymayı amaçladıklarını belirtti.

Simav Şehit Ali Yılmaz Ortaokulu Müdürü Recep Gökçen, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Kamu Kurumları arasındaki birlikteliğin tüm kurumlara örnek olması gerektiğini belirterek, projeye önderlik eden Çorlu Gülden Kaya Sanat Derneği mensuplarına teşekkür etti.

Konser, hediye ve katılım belgesi takdimleriyle sona erdi.