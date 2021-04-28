Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Demir oldu

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi emekli beden eğitimi öğretmeni İbrahim Demir oldu.

Federasyon, 5 derneğin geçtiğimiz ay bir araya gelmesiyle kuruldu. Türkiye Ayak Tenisi Federasyonun kurulmasının ardından yönetim kurulu, İl Temsilcileri ve bölge koordinatörleri belli oldu. Kütahya İl Temsilcisi ve Bölge Koordinatörü emekli beden eğitimi öğretmeni ve Kütahya Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD ) başkan yardımcısı İbrahim Demir oldu. Demir yaptığı açıklamada, “Amacımız bu spor branşını daha yaygın hale getirip her kesimden insanın rahatlıkla oynayabileceği bir oyun haline getirmek. Bu branşımız şu anda gelişmekte olan sporlar kapsamında ve gün geçtikçe okullarda da yaygınlaşarak yükselen bir branş olma yolunda hızla ilerliyor. Bizim de amacımız ilçe temsilcilerimizle bu spor branşını Kütahya’da daha geleneksel hale getirip yaşlı genç her kesime bu oyunu oynatmak olacak. Zaten pandemi koşullarında rakibe temassız ve sağlık açısından risksiz güvenle oynanabilecek yegâne bir oyun. Türkiye’ye ve Kütahya’ya hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Demir ayrıca 23 Haziran da saat 11.00’de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde bir sertifika eğitimi yapılacağını da kaydetti.