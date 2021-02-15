Türker’den Türkiye rekoru

Kütahya Belediyespor Kulübü alt yapısında yetişen milli sporcu Oğuz Türker, Özel Sporcular Atletizm Mili Takımı ile Dubai’de atletizm dalında Türkiye rekoru kırarak, Kütahya’nın adını duyurdu ve hemşehrilerinin gururu oldu.

5 yıldır Kütahya Belediyespor Kulübü sporcusu olan ve Kütahya Belediyespor alt yapısından yetişen Oğuz Türker atletizmde Türkiye rekoru kırdı. Türker, Dubai’de gerçekleşen 12. Fazza Dubai Grand Prix yarışmalarına, Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı ile katıldı. Türker 4 dakika 9 saniye 92 saliselik derecesi ile dördüncü oldu. Türker 4 dakika 9 saniyelik derecesi ile Türkiye rekoru kırdı. Başarılı sporcu kırdığı rekor ile hem Kütahya’nın adını uluslararası yarışmada duyurdu hem de hemşerilerinin gurur kaynağı oldu.