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"Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir"
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Aziz Türk milletinin kahraman evlatları, tarihin her döneminde
KÜTAHYA 15.07.2022, 16:11 15.07.2022, 17:17
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Aziz Türk milletinin kahraman evlatları, tarihin her döneminde
ülkesi ve milleti için canını vermekten hiç çekinmemiştir" dedi.
Başkan Prof. Dr. Alim Işık, yayınladığı mesajda, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain FETÖ ayaklanmasında da Türk
Milletinin kahraman evlatları canlarını vererek veya Gazi olarak bir kez daha tarih yazmış, tüm dünyaya ’Söz
konusu vatansa gerisi teferruattır’ sözünün ne anlama geldiğini göstermiştir. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verdi.