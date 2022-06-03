Türk işaret dili eğitimini tamamladılar

Kütahya’nın Şaphane İlçesinde Halk Eğitim Merkezi ve KYK’nin birlikte koordine ettiği Türk İşaret Dili Temel Eğitimi, Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Uzun soluklu olan bu eğitimin öğrenciler için mesleki ve kişisel gelişimleri açısından önemli katkılar sağlayacağı düşünülen 120 saatlik eğitime 58 öğrenci kayıt yaptırdı.

Yüksekokulda Öğretim Görevlisi Salih Kalkan’ın eğitmen olarak katıldığı eğitimler sonunda başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi.

İşaret dili eğitimi, en temelden en üst seviyeye çıkarak güncel hayattaki normal ve yaygın olarak kullanılan tüm ihtiyaçların daha doğru şekilde algılanabilmesine imkan sağladığını söyleyen Öğretim Görevlisi Salih Kalkan; " Eğitimi alan kişiler elde ettikleri deneyimler ve bilgiler ışığında hayatlarının pek çok farklı alanında kısıtlı bireyler ile sağlıklı bir iletişim kurarak onlara da yardımcı olabilirler" dedi.