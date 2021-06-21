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Türk bayrağını zirveye diktiler

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde bulunun yüksek tepeye Türk bayrağı dikildi.

KÜTAHYA 21.06.2021, 09:07
Türk bayrağını zirveye diktiler

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde bulunun yüksek tepeye Türk bayrağı dikildi.

AK Parti Emet İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı, yaptığı açıklamada, ’’Bugün güzel bir etkinliğe imza attık. Emet ilçemize bağlı Samrık köyüne yakın olan en yüksek tepe, Kayabaşı tepesine renklerin en güzelini, bayrakların en güzelini diktik. Bizlere Türk Bayrağını, Trabzon Maçka’dan özel olarak kargo ile gönderen Ahmet Toprak’a teşekkür ediyorum. Bayrağımızı yeni zirvelere dikmeye devam edeceğiz’’ dedi.
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