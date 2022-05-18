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Tuncer Türkkan DPÜ’ye 864 kitap bağışladı

Ahmet Yakupoğlu’nun öğrencilerinden Tuncer Türkkan, sahibi olduğu 864 kitabı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesine bağışlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

KÜTAHYA 18.05.2022, 11:15
Tuncer Türkkan DPÜ’ye 864 kitap bağışladı

Ahmet Yakupoğlu’nun öğrencilerinden Tuncer Türkkan, sahibi olduğu 864 kitabı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesine bağışlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesinde yapılan bağış dolayısıyla düzenlenen törene Tuncer Türkkan’ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, akademik ve idari personel ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende bir konuşma yapan Tuncer Türkkan,” Allah sizlere güç ve kuvvet versin, Türk gençliğine hizmet ediyor, gelecekteki Türkiye idaresine insanlar yetiştiriyorsunuz. Ben Kütahya’lıyım, 1940 yılında doğdum. Gençliğimden bu yana kitap merakım vardı. 18 yaşında ney merakım başladı ve Ahmet Yakupoğlu’nu tanıdım. Ahmet Yakupoğlu’nun vefatına kadar rahmetlinin yanında kaldım. Ben lise mezunuyum, üniversite okuyamadım. Kitaplarımla herhalde üniversite mezunlarının yanında olabilecek kadar bilgi sahibi olmaya çalıştım. Bu kitapları, siz üniversite gençliğine vermek için hediye ettim. Beni çok memnun ettiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Ahmet Yakupoğlu tüm mal varlığını üniversitemize bıraktı”

Türkan’ın ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Çok anlamlı bir etkinlikte beraberiz. Biliyorsunuz Ahmet Yakupoğlu tüm mal varlığını üniversitemize bıraktı. Ondan ders alan talebeleri de, onun gösterdiği fedakarlıkları gösteriyorlar. Kendilerine minnettarız. Üniversite kütüphaneleri kitap zenginlikleri ile öne çıkarlar. Bu şekilde kitap bağışlarıyla kütüphanemiz daha zengin hale geliyor. Kütüphanemizde toplamda 140 bin kitap bulunmaktadır. Kütahyalı, hayırsever, okumayı seven, belli bir süre sonra bu gençler istifade etsinler düşüncesiyle kütüphanemize bağış yapmak isteyen herkese kapımız açıktır. Kütüphanelerde kitap bağışı yapmış olan kişilerin isimlerinin yaşıyor olması hiçbir şekilde maddi ölçüyle kıyaslanamaz. DPÜ Kütüphanesini asıl zengin yapan budur. Tuncer Türkan abimizin adı üniversitemizde, kütüphanemizde yaşayacaktır. DPÜ Kütüphanesi, ülkemizde, hatta dünyada adı bilinir bir kütüphane olacak. Bağışlanan bu kitaplar, tüm dünyadan görünür olacaktır” dedi.

“En iyi sadaka-i cariye kütüphanelere kitap bağışlamaktır”

En iyi sadaka-i cariyenin kütüphanelere kitap bağışlamak olduğunu söyleyen Rektör Uysal,” Allah sevap yazarken insanlara faydalılık nispetinde yazıyor, bu bir sadaka-i cariyedir. Her canlı ölümü tadacaktır ama amel defterimiz açık kalacaktır. Bir genç gelip bu kitapları okuyacak, bakacak ki bu kitap bu abimizin bağışıymış deyip belki bir Fatiha okuyacak. En iyi sadaka-i cariye bence kütüphanelere kitap bağışlamaktır. Burada yüzlerce insanın birikimleri bulunmaktadır. Bizler gelip hazıra konuyoruz, bu bilgiden tecrübeden istifade ediyoruz. Bu anlamda kitapların kıymetini bilelim. Ben Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphanesine destek veren Tuncer Türkkan’a hem şahsım hem de kurumum adına teşekkür ediyor, isminin ilelebet üniversitemizde yaşayacağını belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Tören Tuncer Türkan’a teşekkür belgesi sunulması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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