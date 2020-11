"Tüm zorlukları birlikte aşacağız"

Kütahya Valiliği koordinesinde yardımsever insanların destekleriyle hazırlanan gıda, battaniye, su gibi temel yaşam malzemelerinin yüklendiği 2 yardım tırı ile 1. OSB yönetimi tarafından hazırlanan gıda tırı dualarla İzmir’e uğurlandı.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye’nin seferber olduğu İzmir’e bir yardım eli de Kütahya’dan uzandı. Kütahya Valiliği koordinesinde il genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında yardımsever vatandaşların destekleriyle İzmir’e 3 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Tırlarda; gıda, battaniye, su, temizlik ve kişisel hijyen malzemeleri bulunuyor.

Depremden etkilenen vatandaşlar için 1. OSB yönetimi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 390 gıda kolisinin yüklendiği yardım tırı dualarla uğurlandı.

Türk milletinin her türlü felaketi, zorluğu birlikte aştığını, İzmir’de yaşanan zorluğun da birlikte aşılacağını belirten Vali Ali Çelik, “Tüm İzmir’e geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her türlü felaketi ve zorluğu birlikte aştığımız gibi yaşadığımız bu zorluğu da birlikte aşacağız” dedi.

Kütahya’nın depremin meydana geldiği ilk andan itibaren İzmir’in yanında yer aldığını dile getiren Vali Çelik, “Devletimiz depremin olduğu ilk andan itibaren İzmir’de gereken her türlü tedbiri aldı. Bizler de hep beraber, yüreklerimizle, burada çalışan diğer kamu görevlilerinin hızla İzmir’e intikali ve organizasyonuyla İzmir’in yanında olduk. Bu süreçte organize sanayi bölgesindeki iş adamlarımız da bu işin paydası oldular ve kendilerince, devletimizin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde İzmir’e bir yardım tırı hazırladılar. Simav, Domaniç ve Pazarlar ilçelerimizden İzmir’e yardım tırlarımız gönderildi. Amacımız; birlik ve beraberliğimizi an be an yüreklerde takip ettiğimizin bilinmesi” diye konuştu.