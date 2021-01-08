Trafikte kış tedbirleri istişare edildi

Kış mevsiminde olası trafik kazalarının önüne geçilmesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınan güvenlik tedbirleri ile kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik öneriler, Vali Ali Çelik başkanlığında istişare edildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Karayolları 145. Şube Şefi Ahmet Alptekin, Meteoroloji Müdür Vekili Çağlar Özkan ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Trafikte problem, aksama yaşanmaması ve vatandaşın kış mevsimini rahat bir şekilde geçirmesi için kurumların iş birliği içerisinde çalışması gerektiğinin altını çizen Vali Ali Çelik, “Sorumluluk hissetmeliyiz. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için tedbir almalı, önleyici görevimizi ifa etmeliyiz” dedi.

Vatandaşların trafik kuralları hakkında bilgilendirilmesi, yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun artırılması konularının görüşüldüğü toplantı önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.