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Trafik kazasında yaralanan köpekler tedavi için İstanbul’a gönderildi

TRAFİK KAZASINDA YARALANAN KÖPEKLER TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

KÜTAHYA 15.10.2020, 08:59
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Trafik kazasında yaralanan köpekler tedavi için İstanbul’a gönderildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan iki köpek, İstanbul’dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü.

Emet’li hayvansever vatandaş Elif Yıldız Nasuhoğu, yaptığı açıklamada, ’’ Trafik kazasında 2 tane köpeğimiz yaralandı. Emet Belediye ekiplerimiz yaralı hayvanlarımızı Kütahya il merkezine götürüyorlar. Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri İstanbul’dan yola çıkıp Kütahya il merkezinden yaralı hayvanlarımızı alıp tedavi için götürecekler. Burada ön tedavileri yapıldı fakat ameliyat imkanı olmadığı için İstanbul’a gönderiyoruz. ’SOHAYKO’ derneği tarafından Bakım ve tedavileri yapılacak ve tekrardan eski sağlığına kavuşacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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