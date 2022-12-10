Toplu taşımada kredi kartı dönemi

Kütahya’da toplu taşımada kredi kartları da geçerli olacak. Belediye, vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla yeni bir protokole imza attı. Protokol çerçevesinde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplu taşımada kredi kartıyla da ulaşım sağlanabilecek.

İmzalanan protokolle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “İki önemli konuda protokol imzalamak için bir araya geldik. Bilindiği gibi, belediyemizin elektronik otomasyon sistemi firması ASIS ile yapılan sözleşme gereğince iş birliğimiz uzun yıllardır devam etmekte. 2021 yılında yeni uygulamaya koyduğumuz ücret toplama sisteminde yapılacak olan ve ayrıca, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla dijital dolum ana bayilik sözleşmesi çerçevesinde ek protokol imzalıyoruz. Yılbaşından itibaren 2023 yılında yürürlüğe girecek olan bu hizmeti, söz konusu protokol hükümleri gereğince vatandaşlarımıza vermeye başlayacaklar. Bunlardan birisi, Kütahya Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü elektronik ücret toplama, akıllı durak sistemi, akıllı kart ve yolcu bilgilendirme, güzergâh ve araç takip sistemi alımı işi teknik şartnamesine uygun olarak ek protokol. Diğeri de yine Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ile dijital dolum ana bayilik sözleşmesi. Bu hizmetlerden yararlanacak olan yani kredi kartı kullanarak günlük ya da binişlik ücret ödemeyi tercih edecek vatandaşlarımıza bu protokol çerçevesinde bu hizmeti vermiş olacağız. Aynı şekilde sanal bulut sisteminde kart dolum işi çerçevesinde de bir yıl sonra bu sistemden yararlanmak isteyen hemşehrilerimizin bu sistemi kullanmaya devam edeceklerini hükme bağlayan protokol. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Özetle, 1 Ocak’tan sonra artık kredi kartı uygulaması da toplu taşımada hizmete sunulmuş olacak. Ayrıca, bir yıl dolduktan sonra sanal dolum sisteminin devamı da bu protokol çerçevesinde getirilecektir” ifadelerini kullandı.

Yüklenici firma yetkilisi Cem Demir ise, “2023 yılı itibariyle Kütahya şehrimizde artık otobüslerde kart almak zorunda kalmadan kredi kartıyla binişler gerçekleştirilebilecek. Bunun yanı sıra, cep telefonu üzerinden IOS ve Android mobil uygulamaları ile sanal kart oluşturup binişler gerçekleştirilebilecek” diye konuştu.