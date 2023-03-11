Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği projeyle bayat ekmek toplama kutularında toplanan ekmekler sokak hayvanlarını doyuracak.

Kütahya Belediyesi, bu israfın önüne geçebilmek amacıyla “Bayat ekmek toplama kutuları” adıyla yeni bir uygulama başlattı. Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek sosyal sorumluluk projesiyle, bayat ekmek toplama kutularında toplanan ekmekler sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak.

Vatandaşları projeye katılmaya davet eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bir sosyal sorumluluk projesinin daha uygulamasına başlıyoruz. Öncelikle şehrimize hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. 80 adet bayat ekmek toplama kutusunu şehrimize kazandırdık. Nüfus yoğunluğumuzun fazla olduğu alanlara kutuları yerleştirerek bayat ekmeklerin çöpe atılmasına ’dur’ diyerek toplanmasını sağlayacağız. Burada toplanan bayat ekmekleri de sahipsiz sokak hayvanlarına verip ekmek israfının önüne geçmek istiyoruz. Bu amaçla hemşehrilerimizden istirhamımız, mümkün olduğunca ekmek israfını önlemeleri, israfı önleyecek alışkanlıkların yerleşmesi. Destek olacak tüm hemşehrilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Çöpe atılan ekmekler bundan sonra daha anlamlı bir şekilde sokak hayvanlarımızın beslenmesinde kullanılacak” ifadelerini kullandı.