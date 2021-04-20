banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Florentino Perez: 'UEFA'nın kuklası değiliz'
Florentino Perez: 'UEFA'nın kuklası değiliz'
Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri?
Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri?
Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı
Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı
Mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin!
Mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin!

Tokul köyünde karantina sona erdi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

KÜTAHYA 20.04.2021, 00:34
1
Tokul köyünde karantina sona erdi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Aslanapa İlçesi Tokul köyünde 9 Nisan 2021 tarihinde, bazı vatandaşların Korona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulanmıştı. 10 günlük sürenin ardından karantina sona erdirilirken, hayat sosyal mesafe ve Korona virüs tedbirleri kapsamında normale döndü.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
13°
parçalı az bulutlu