TOKİ’den Aslanapa’ya 110 konut

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim" projesi çerçevesinde ilçeye 2+1 ve 3+1 toplam 110 konutun yapılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Gökhan Gürel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Belediyemizce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na Aslanapa ilçemize toplu konut uygulaması (TOKİ) yapılmak üzere 19 Şubat 2020 tarihinde ilk müracaat yapılarak gerekli tüm çalışmalar tamamlanmış olup, 19 Nisan 2022 tarihinde TOKİ Emlak Dairesi Başkanlığı’na Mülkiyeti Belediyemize ait olan arsaların devri gerçekleşmiştir. Bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim" projesi çerçevesinde ilçemize 2+1 ve 3+1 toplamda 110 konutluk projenin yapılacağı müjdesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başvurular 14 Eylül 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacaktır” dedi.