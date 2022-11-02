"TOGG’u Kütahya sokaklarında göreceğimiz günü hayal ediyorum"

2032’ye kadar 1 milyon üretilmesinin hedeflendiğini açıklayan Gazel, TOGG’un banttan indiği günün Cumhuriyet’in 99. yılına denk gelmesinin önemli bir sembol olduğunu belirtti ve Türkiye’nin çağı yakalaması ve dünyaya bir mesaj vermesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine dikkat çekti.

Bir gün TOGG’u Kütahya sokaklarında görmeyi hayal ettiğini söyleyen Gazel, "Yerli otomobilimizi sürüş halinde görüyor olmak büyük bir heyecan. Bütün vilayetler için önemli ama bir Kütahyalı olarak Kütahya’mızın sokaklarında, vazo’nun etrafında, caddelerimizde göreceğimiz gün için oldukça heyecanlıyız" şeklinde konuştu.