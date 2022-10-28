TOBB Kütahya OSB MTAL ilk öğrencilerine kavuştu

Kütahya Organize Sanayi bölgesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk öğrencilerine kavuştu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, TOBB Kütahya OSB MTAL’yi ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.