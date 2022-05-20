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TOBB Kütahya OSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ortaokul idarecilerine tanıtıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü davetiyle Kütahya’da bulunan Ortaokulların Müdür Yardımcıları tarafından ziyaret edildi.

KÜTAHYA 20.05.2022, 17:24
TOBB Kütahya OSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ortaokul idarecilerine tanıtıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü davetiyle Kütahya’da bulunan Ortaokulların Müdür Yardımcıları tarafından ziyaret edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur ve Ortaokul Müdür Yardımcılarının yer aldığı ziyarette, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yalçın, lisenin yapı ve organizasyonu ile alakalı misafirlere bilgi verdi. Daha sonra Kütahya Organize Sanayi Bölge Müdürü Veli Yılmaz TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında ve yapılan çalışmalar hakkında misafirleri bilgilendirdi.

Bölge Müdürü Veli Yılmaz’dan sonra bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Mesleki ve Teknik eğitimin ağırlığı her geçen gün artmaktadır. TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye’ye örnek olacak rol model bir okul olması niyetiyle yola çıkarak ilimize yeni bir mesleki ve teknik Anadolu Lisesi kazandırıyoruz. TOBB bizlere eğitim binası desteğinde bulundu ve yeni meslekî ve teknik Anadolu Lisesi konusunda ilk adım atılmış oldu. Bundan sonraki süreçte okulun içerisinde kurulan atölyeleri, daha sonra yapılacak olan pansiyon binasını, spor tesislerini 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun destekleriyle yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de okulumuza destekleri sürecek. Bu destek "Eğitim ve Sanayi İşbirliği" içerisinde bu okulu burada hayata geçiriyor olmak Kütahya adına benim son derece gururlandığım, memnun olduğum, mutlu olduğum bir nokta. Bu konuda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Hayallerimden birisiydi bu. Hamdolsun bunu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ortaokul Müdür Yardımcılarına seslenen Müdür Hasan Başyiğit, "Okulumuzun öğrencilerimiz ve velilerimiz nezdinde duyurulması, tanıtılması konusu önemli. Önümüzde tercih süreci var. Bu tercih sürecinde inşallah bu tanıtımı hep birlikte yapacağız. Okulumuzda öğrencilere verilecek olan destekler var. Mesela bunlardan birisi burs desteği. Başarılı öğrencilere burs desteği verilecek. Meslek liselerinde Anadolu meslek programının yanında Anadolu teknik programını seçen öğrencilerden üniversiteye gidecek olan öğrencilerimiz varsa onların da 10. sınıftan sonra 11 ve 12. sınıfta üniversiteye, yükseköğretime yönelik ders seçme ve ders alma durumları var. Mesleki atölye derslerinin biraz daha azaltılarak üniversiteye yönelik derslerinin, akademik derslerin çoğaltıldığı bir okul türü burada hayata geçecek” diye konuştu.

Başyiğit, “Destekleri için Veli Yılmaz başta olmak üzere onun şahsında Organize Sanayi Bölgesi yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle bu okulumuzu hayata geçiriyoruz. Okulun Kütahya’nın eğitim hayatına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmalardan sonra TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden okul yöneticileri okulun dersliklerinde, sosyal alanlarında, konferans salonu ve atölyelerinde incelemelerde bulundular.

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