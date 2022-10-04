TKİ Tavşanlı Linyitspor 3 puanla başladı

Kütahya’nın Tavşanlı’nın Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyitspor lige 3 puanla başladı.

Bölgesel Amatör 12. Grup 1.hafta maçında TKİ Linyitspor ile Kuruçeşmespor Ada Stadında karşı karşıya geldi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor ilk iç saha maçında Kuruçeşmespor’u 2-1 mağlup etti. Baştan sona etkili bir oyun sergileyen kırmızı siyahlılar 10 dakikada Oğuzhan Türkmen’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan yeni transferlerden Tolga Divrik’in şık bir bitirişle topu ağlara göndermesiyle öne geçti.İkinci yarıya iyi başlayan Linyitspor beraberlik golüne engel olamadı ve durum 1-1 oldu.

Sık ataklarla bunalan Kuruçeşmespor oyuncusunun bariz gol şansı engellediği için direk kırmızı görmesi ile 10 kişi kaldı.

Rakibin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren ve taraftar desteğini de arkasına alan kırmızı siyahlılar 69. Dakika ilk golün asistini yapan tecrübeli golcü Oğuzhan Türkmen’in ayağında bulduğu golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmazken mücadele bu skorla sona erdi.