TKDK, 18 yaşındaki genç yatırımcıya 180 bin TL hibe verecek

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği çerçevesinde haşhaş yatırımı yapacak 18 yaşındaki genç girişimci Mustafa Çayır, TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından 180 bin TL hibeyle desteklenecek.

Mustafa Çayır, babasının teşvikiyle tanıştığı TKDK ve kurumu ziyaret ederek, proje başvuru koşullarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra “Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” başlığı altında desteklenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projesi hazırlayarak Kütahya İl Koordinatörlüğüne sundu. Yapılan incelemelerden sonra projesi onaylanan Çayır ile hibe sözleşmesi imzalanarak yatırımın fiziki süreci başlatıldı.

Projeyle çevresine de örnek olmak istediğini söyleyen genç girişimci Mustafa Çayır, “Kurum çalışanları tarafından gençlere destek vermek ve enerjilerine ortak olmak onur verici bir şey. Bu yatırımın ülkemize ve ilimize ve hayırlı olmasını diliyorum. Projenin toplam yatırım tutarı 330,7 bin TL olacaktır. Projenin her aşamasında babamın desteğini aldım. TKDK yetkililerine ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum” dedi.