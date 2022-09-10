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Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, oryantasyon eğitimleri çerçevesinde kurumu tanıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, oryantasyon eğitimleri çerçevesinde kurumu tanıyor.
KÜTAHYA 10.09.2022, 11:12
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, oryantasyon eğitimleri çerçevesinde kurumu tanıyor.
Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından öğrencilere; ders işleyişleri, öğrenci toplulukları gibi konular hakkında bilgiler verildi.
Ayrıca öğrencilere, Tıp Fakültesinde yer alan farklı laboratuvarlar gezdirilerek, uygulamalı olarak görecekleri dersler konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu.
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|4
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|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
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|1
|18. Altay
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|1
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|1
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
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|14
|3. Tottenham
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|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
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|10
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|7
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|4
|18. West Ham United
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|4
|19. Nottingham Forest
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|20. Leicester City
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|12
|2. Barcelona
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|10
|3. Villarreal
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|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
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|7
|7. Atletico Madrid
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|7
|8. Celta Vigo
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|7
|9. Girona
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|7
|10. Real Sociedad
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Espanyol
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|17. Sevilla
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|19. Getafe
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|1
|20. Cadiz
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