Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, oryantasyon eğitimleri çerçevesinde kurumu tanıyor.

Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından öğrencilere; ders işleyişleri, öğrenci toplulukları gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca öğrencilere, Tıp Fakültesinde yer alan farklı laboratuvarlar gezdirilerek, uygulamalı olarak görecekleri dersler konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu.