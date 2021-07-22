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Terzilik mesleği tarih oluyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 62 yıldan beri terzilik yapan 74 yaşındaki Halil Altınkaynak, bir zamanların gözde mesleklerinden terziliğin hazır giyim ve makineleşmeye yenildiğini belirtti.

KÜTAHYA 22.07.2021, 13:11
Terzilik mesleği tarih oluyor
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 62 yıldan beri terzilik yapan 74 yaşındaki Halil Altınkaynak, bir zamanların gözde mesleklerinden terziliğin hazır giyim ve makineleşmeye yenildiğini belirtti.

10 yaşında terzi çıraklığına başladığını söyleyen terzi Halil Altınkaynak, 3 senelik çıraklığın ardından açtığı iş yerinde 62 yıl aralıksız çalıştığını belirtti.

Halil Altınkaynak, “ Eskiden terzilerde bayram öncesi büyük bir hareketlilik yaşanırdı. Çünkü büyük, küçük herkes bayram elbisesi olarak ceket veya pantolon diktirmek için terzinin yolunu tutardı. 62 yıllık terziliğimde 5 usta yetiştirdim. Şimdi bu mesleği öğretecek kimse bulamıyoruz. Hazır giyim sektörünün gelişmesiyle ceket veya pantolon diktiren pek yok. İşsizlikten birçok terzi dükkanını kapattı. Faaliyette olanlar ise çok nadir takım elbise dikiyor, pantolon paçası düzeltiyor, kemer daraltıyor veya hazır giyim işi yapıyor. Bende 8 yıldan bu yana oğlumun konfeksiyon dükkanında kemer daraltıyor, pantolon paçası düzeltiyorum” dedi.
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