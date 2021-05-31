banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!

Termal Aquapark’ta yaz sezonu bakım çalışması

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın, Eynal Kaplıcaları’ndaki aquaparkta yeni sezon bakım ve hazırlık çalışmalarının başladığı ve Haziran ayında hizmete gireceği bildirildi.

KÜTAHYA 31.05.2021, 14:07
Termal Aquapark’ta yaz sezonu bakım çalışması

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın, Eynal Kaplıcaları’ndaki aquaparkta yeni sezon bakım ve hazırlık çalışmalarının başladığı ve Haziran ayında hizmete gireceği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, bölgenin ilk termal aquaparkında bakım ve onarım çalışmalarının hız kazandığını belirterek, Haziran ayı içerisinde hijyen şartlarına uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Başkan Biçer, “ Koronavirüs (Covid - 19) tedbirleri nedeniyle hizmete ara verdiğimiz termal aquaparkta, hayatın normale dönmesiyle birlikte çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla hizmet vermeye başlayacağız” dedi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu