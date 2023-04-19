Tekstil fabrikası çalışanları iftar bir araya geldi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tekstil çalışanları, iftarda bir araya geldi.

Tavşanlı ilçesinde 2021 yılında açılan ve birçok bayanı istihdam eden tekstil firma sahibi Neriman Bayar, "ANB ailesi olarak birlikte olmanın daha çok hissedildiği şu mübarek günlerde çalışma arkadaşlarımızla birlikte iftar yemeğinde bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Her geçen gün hızla gelişen ve yeni bir firma olmamıza rağmen çalışma arkadaşlarımın ve ailemin özverisi ile daha fazla insanın hayatına dokunmak şahsım adına çok gurur verici. Bu vesile ile tüm ANB tekstil çalışanlarına katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diyerek bu güzel Ramazan akşamında birlikte iftar yapmanın mutluluğunu dile getirdi.