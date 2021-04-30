Teknokent’ten akademisyenlere çağrı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin büyük ortağı olduğu Teknokent üniversite akademisyenleri için çağrı metni yayımladı.

Kurum adına Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz imzasını taşıyan çağrı metninde,” Değerli hocalarımız, kıymetli akademisyenlerimiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitemizin büyük ortağı olduğu 10 ortaklı Dumlupınar Teknokent Teknoloji geliştirme Bölgesi 2019 yılından bu yana gelişim ve değişimini hızla devam ettirmektedir. Rektörümüz ve yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Kazım Uysal’ın mihmandarlığında tüm yönetim kurulumuzun desteğiyle fiziki ve mali sorunlarını bitiren, Ar-Ge ve inovasyona dair tüm fikirlerin projeye dönüşümün sağlandığı ve yasalarla korunan bu özel bölgede hem sizler hem öğrencileriniz de yer alabilirler. 2020 yılında 5 adet ulusal, uluslararası patent girişi yaptığımız, 5 adet proje bitirilen teknoloji geliştirme bölgemizde sizin de fikriniz projeye dönüşebilir. Size özel tanınan şirket kurabilme ve vergi avantajlarından yararlanarak gelir elde edebilme imkanına kavuşursunuz. Teknoloji, dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyona dair lisans öğrencilerinize ön kuluçka merkezimizde, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinize kuluçka merkezimizde ve siz değerli hocalarımıza (halihazırda 10 DPÜ’lü akademisyen aramızda) fikirlerinizi projelere dönüştürerek Teknokent ofislerimizde yer vermek için bekliyoruz. 2020 yılı içerisinde kapasitesini yüzde 30’lardan yüzde 95’lere yükselten Teknokent 2021 yılında birçok yenilikçi projeyle çalışmalarını daha bir ivme ile sürdürüyor. Siz değerli hocalarımızı, akademisyenlerimizi ve öğrencilerinizi Teknokent’e kazandırmaktan mutluluk duyarız. Ülkemiz ve Kütahya’mız için teknoloji üretiyoruz” ifadelerine yer verildi.