Teknokent Müdürü Öz’e Hazine ve Maliye Bakanlığından görev

Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş. Genel Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Öz, Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Konseyi üyeliğine atandı.

Prof. Dr. Ersan Öz, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 238’inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakana bağlı çalışarak vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan bir danışma organı olan Vergi Konseyi üyeliğine atandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ana paydaş olduğu Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini de yürüten Prof. Dr. Öz’ün maliye alanında ve özellikle vergi konularında çok sayıda araştırması ve yayını bulunuyor. Öz, toplamda on kişiden oluşan konseyde üyelik görevini üç yıl süreyle sürdürecek.

Konuya ilişkin Üniversite Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Kütahya Dumlupınar Ailesi olarak Üniversitemiz ve şehrimiz adına önemli bir görevi yürütecek Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş. Genel Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Öz’e çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.