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Teknokent girişimcisi Doruk Cengiz, Türkiye üçüncüsü

Kütahya Tasarım Teknokent’in en genç girişimcisi Doruk Cengiz, Kastamonu’da düzenlenen Teknofest etkinliğinde Türkiye üçüncüsü oldu.

KÜTAHYA 15.06.2022, 12:39
Teknokent girişimcisi Doruk Cengiz, Türkiye üçüncüsü

Kütahya Tasarım Teknokent’in en genç girişimcisi Doruk Cengiz, Kastamonu’da düzenlenen Teknofest etkinliğinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kütahya Tasarım Teknokent’ten genç girişimcinin başarısı hakkında yapılan açıklamada,” Kütahya Tasarım Teknokent ön kuluçka girişimcisi Doruk Cengiz 2022 ödüllerine Kastamonu Teknofest etabıyla başladı. Geçen yıl İstanbul Teknofest’i Türkiye 3. sü ve dünya 20. si olarak kapatan Doruk, Kastamonu’da çok başarılı yarışlar sonunda üçüncülük koltuğuna oturdu. Ödülünü Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan alan Doruk 2022 Samsun Teknofest finallerinde de zirveyi hedefliyor. Kütahya’nın gururu Doruk’u bizde alkışlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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