Teknofest’te Emet standına ilgi

Büyük Zafer’in 100. yılında Kütahya’da gerçekleşen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmasında Emet Belediyesince açılan stantta katılımcılara ilçe tanıtımı yapılıp, yöresel lezzetler tanıtılıyor.

Emet Belediyesi standını ziyaret eden ziyaretçiler ve katılımcılara, coğrafi işaret tescilli Emet pidesi, Yağcık köyü kavunu, Eğrigöz köyü domatesi, sarı ot, ekşi mayalı Emet Ekmeği ikram edilerek tanıtım yapılıyor.

İHA yarışmalarında Emet Belediyesi’nce yaptırılan Emet tayyaresi maketi de yer alırken, Türkiye’nin havacılığını geliştirmek amacıyla devlet, millet işbirliği ile açtığı kampanyaya bir tayyare alarak bağışta bulunulan Emetlilerin tayyaresi de tanıtıldı.