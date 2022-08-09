TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya’da başladı

TEKNOFEST çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ’Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’, Kütahya Zafer Havalimanı’nda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı törenle başladı.