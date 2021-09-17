TDV Kütahya Şubesi Malawi’de su kuyusu açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Şubesi’nin, Kütahyalı hayırseverlerin desteği ile Malawi’de su kuyusu açtığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müftüsü ve TDV Kütahya Şube Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Kütahya’mızın her tarafından pınarlar akıyor, ama o bölgelerde su yerin altında. Bu nedenle oralardan su çıkarmak ve depo etmek gerekiyor. Kütahyalı hayırseverlerimizin desteği ile açılan su kuyusu ve vakıf çeşmesinden uzun yıllar boyunca insanlar istifade edecek inşallah. Biz onlara hayat olduğumuz müddetçe, onlar da bize hayat olacaktır" dedi.

“Su hayat olsun projeleri”

TDV’’nin “Su hayat olsun” projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Müftü Demirtaş, “Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Afrika ve Asya kıtasında, maddi zorluklar nedeniyle su çıkarılamıyor. İnsanlığın hizmetine sunulması noktasında vakıf olarak, ’Bir damla hayat’ projesi geliştirildi. Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesi ile özellikle Afrika ve Asya insanının günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım alanında kuraklıktan dolayı yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesi hedefliyor. Vakfımızca yürütülen sondaj su kuyuları, istenilen derinlikte sondaj makinesi ile açılması, daha hijyenik su teminine imkân vermesi nedeni ile en çok tercih edilen kuyu tipidir. Bu kuyular derinliğine, toprak türüne, yapılacağı mevkiinin merkeze uzaklığına göre farklı maliyetler oluşturmaktadır. Kuyularımız 50- 500 metre derinlikler arasında açılan, elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan uzun ömürlü kuyulardır. 10 - 40 ton hazneli depolarda muhafaza edilen su 8 -18 muslukla insanların erişimine sunulmaktadır. İhtiyaç halinde hayvanların kullanımı için de özel bölmeler yapılmaktadır. Kuyularımızın yapımı 2-6 ay arasında tamamlanmaktadır” diye konuştu.