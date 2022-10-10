TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin Kütahya’da

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde konferans vermek ve bir dizi ziyaret amaçlı ilimizde bulunan Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin Kütahya Belediyesi’ne bağlı Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu kütüphanelerini ziyaret ederek kütüphanelerde incelemelerde bulundu.

Kütüphane ziyareti sonrasında TDK Başkanı Gülsevin, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret etti. Prof. Gülsevin ziyaret sırasında Mustafa Hakkı Yeşil kütüphanesinin ne kadar değerli eserlerden oluştuğunu gözlemlediğini ve bu durumdan duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın projeleri arasında olup geçtiğimiz günlerde başlamış olan dijitalleştirme süreci sonrasında kütüphanede bulunan başta el yazması eserler olmak üzere bu değerlerin tüm dünya insanlığına sunulacak olmasını son derece önemli bir adım olduğu ifade etti.

Ziyaret sırasında Prof. Gülsevin’e eşlik eden KDPÜ Öğretim üyesi ve Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Ersen Örsoy da kütüphanelerin dijitalleştirilmesi projesinin önemine değinerek bu proje sayesinde bu değerli bilgi hazinesinin tüm dünya insanlığına açılacak olmasının Kütahya adına çok sevindirici bir durum olduğu söyledi. Bu önemli bir projenin hayata geçiriliyor olması nedeniyle Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ise bu tür çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek ileriye dönük projelerden bahsetti ve bu ziyaretten dolayı TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Prof. Dr. Ersen Örsoy’a teşekkür ederek konuklara hediye takdim etti.