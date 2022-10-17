TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi İshak Gazel: "CHP yalandan besleniyor, onun için bu çıkan yasadan rahatsız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Basın özgürlüğünün kısıtlandığı falan yok. Yalan habere bir kısıtlama getiriliyor. Yalan üzerine bina edilmiş haberlere kısıtlama getiriliyor" dedi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kütahya 1 No’lu Şube’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Gazel, kamuoyunda ’Dezenformasyon yasası’ olarak adlandırılan yasadan sadece CHP’nin rahatsız olduğunu ifade etti.

"Eğer CHP yalandan besleniyorsa, tabiki bundan da rahatsız olacaktır. CHP yalandan besleniyor, onun için bu çıkan yasadan rahatsız" diyen Gazel, "Geçtiğimiz hafta yasa çıkardık. Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak adlandırılıyor. Şimdi bu yasayı da CHP tıpkı başörtüsü probleminde, yani AK Partinin 20 yılda çözdüğü, çözmeye uğraştığı, neticeye kavuşturduğu durumu da bir dezenformasyonla sanki ortada bir problem varmış gibi getirip koyduğu kanun teklifinde olduğu gibi, dezenformasyon yasasında da bir dezenformasyon yapıyor CHP. Diyor ki ’Siz basının haklarını, basın özgürlüğünü ortadan kaldırıyorsunuz.’ Bu maddenin ilgili yasasını size aynı şekilde okumak istiyorum. Bundan sonra da bunu bir hukukçu olarak izah edeceğim. CHP’nin yalanlarına karşı bunu bir argüman olarak sizin sendika temsilcilerimizin vasıtasıyla duyurmamız gerekiyor. Yasadada ’Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır’ diyor. Yani burada bir kere yayılan haberin ülke güvenliğini ve kamu sağlığını ilgilendirmesi lazım. Birinci şart bu. İkinci şart, halk arasında endişe, korku veya panik oluşturacak kastıyla hareket edilmesi lazım. Üçüncü şart kamu barışını bozmaya yönelik olması lazım. Dördüncüsü aleni bir şekilde yapılması lazım ve beşincisi de gerçeğe aykırı olması lazım. Yani yayılan haberin yalan olması lazım. Şimdi bu beş şart bir araya gelecek ve bir ceza kavuşturması olacak. Bırakın da yalan haberde bu kadar yayılmasın. Ülkenin iç ve dış güvenliğini bölerek halk içerisinde korku ve panik oluşturacak şekilde bir yalan haberi CHP’nin de zaten ilk başta destek vermesi gereken bir maddeydi. Ama buna rağmen işte basın özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Basın özgürlüğünün kısıtlandığı falan yok. Yalan habere bir kısıtlama getiriliyor. Yalan üzerine bina edilmiş haberlere kısıtlama getiriliyor. Eğer CHP yalandan besleniyorsa, tabi ki bundan da rahatsız olacaktır. CHP yalandan besleniyor, onun için bu çıkan yasadan rahatsız" ifadelerini kullandı.